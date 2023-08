Avrupa ile Afrika arasındaki fark    

Nüfusu 390 bin civarında olan Kuzey Kıbrıs’ta 2023 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında 33 kişi trafik kazaları sonucu yaşamını yitirdi.

Nüfusu bir milyona dayanan Güney Kıbrıs’ta ise aynı dönem içerisinde trafik kazaları sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Kuzeyde 2023 yılının ilk 8 ayında 33 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 30 kazanın 16’sı aşırı süratten kaynaklandı.

Kazaların 7’si alkollü araç kullanmak, 3’ü dikkatsiz sürüş, 2’si yolun solunu tutmama, biri sağa ani dönüş ve bir diğeri de kavşakta durmama edeniyle meydana geldi.

Kazalarda ölen 33 kişiden 9’u yaya, 9’u yolcu, 2’si bisiklet, 3’ü motosiklet ve 10’u da araç sürücüsü olarak kayıtlara geçti.

Yine kuzeyde yılın ilk 8 ayında toplam kaza sayısı ise 2 bin 474 oldu. Kazalarda 347 kişi de yaralandı. Kuzeyde 2022 yılının 12 ayında ise kazalar sonucu 24 kişi hayatını yitirdi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta ise 1 Ocak tarihinden 16 Ağustos’a kadarki sürede meydana gelen 16 kazada 17 kişi yaşamını yitirdi. 2023’te gerçekleşen ölümlü trafik kazaları, 2022’nin aynı dönemine oranla yüzde 38,5 oranında azaldı. Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta 1 Ocak 2022-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında 26 ölümlü trafik kazasında 28 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. Gazete, 2023 yılının aynı döneminde ise bu sayının, 16 ölümlü trafik kazasında 17 ölüm olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Avcı: Cezalar caydırıcı değil

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, yol güvenliğini sağlamak ve bilinerek işlenen suçları caydırıcı cezalarla önlemenin devletin asli görevi olduğunu vurguladı. Avcı, yollarda meydana gelen kazaların huzursuzluk ve güvensizlik yarattığına işaret ederek, yolların altyapısı, trafik eğitimi, ehliyet sistemi, araç muayeneleri, trafik tabelaları, aydınlatmalar, araç sigorta sistemi, trafiğe ayrılan bütçe, güncellenmeyen trafik yasalarının korku, dehşet ve can kayıpları olarak insanlara geri döndüğünü söyledi. Avcı yaptığı açıklamada, bilerek işlenen suçlardan alkollü, uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmak ve ehliyetsiz sürüşe verilen cezaların yıllardır masaya yatırılmamasının can kayıplarını artırdığını vurguladı. Devletin ve hükümetlerin asli görevinin yollarda can ve mal güvenliğini sağlamak olduğuna işaret eden Mehmet Zeki Avcı, yollarda can kayıplarını önlemek için eğitim, mühendislik, yasalar ve denetimler ile acil yardım sistemlerinin tam olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023, 10:01