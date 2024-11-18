Ayağı kırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da uzun süredir bölge halkına rahatsızlık veren başıboş köpekler dün Nesrin Gökşah isimli kadının ayağının kırılmasına neden oldu. Aniden üzerine saldıran köpeklerden kaçmak isteyen Gökşah, bu esnada paniğe kapılarak yere düştü ve ayağını kırdı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gökşah tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde Suriçi bölgesinde meydana geldi. Bir arkadaşıyla kahvaltı yapmak amacıyla Gazimağusa Suriçi Bölgesi’ne gelen Gökşah, Canbulat İlkokulu yakınlarında, eski otobüs terminali olarak ta bilinen yerde bir grup başıboş köpeğin saldırısına maruz kaldı. Kaçmaya çalışırken yere düşen ve ayağını kıran Gökşah, olay yerine gelen 112 acil servis ekibi tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar, sokak hayvanlarının sahipsiz bırakıldığını ifade etti. Vatandaşlar, başıboş gezen hayvanlar için barınak yapılması gerektiğini ifade ederek, “uzun süredir sürü şeklinde gezen köpekler gerek kadın gerek çocuk gerekse yaşlıları korkutuyor. Bakımsız ve aç bırakılan köpekler, zaman zaman insanlara saldırıyor. Sokak hayvanlarına belediyelerin bakması ve sahip çıkması gerekiyor” dedi.