Seytana uydu

Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten bin 755 TL değerinde 3 adet saç bakım yağı ve bir adet saç maskesi çalan üniversite öğrencisi E.Ş.(K-25) kısa sürede tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı dün sirkat suçundan ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep ederken, E.Ş. suçunu kabul ettiğini belirtti.

Olguları aktaran polis memuru, zanlının 16 Kasım 2024 tarihinde saat 17.40 sıralarında Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten bin 755 TL değerinde 3 adet saç bakım yağı ve bir adet saç maskesini çantasına koyarak çaldığını söyledi.

Çalınan ürünlerin zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi. Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini söylerken, ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, temin edilmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ayrıca zanlının ifadesinin teyit edilmesi gerektiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçunu kabul ettiğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

