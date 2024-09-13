KKTC’de önemli buluşma

Dünya Türk İş Konseyi’nin (DTİK) bazı Avrupa ülkeleri temsilcileri, KKTC Ülke Temsilcisi Rauf Denktaş'ın ev sahipliğinde, Lefkoşa’da bir araya geldi.

Açıklamaya göre, DTİK temsilcileri, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KTTO Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar’a ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerde heyete, KKTC’deki yatırım fırsatları, gelişmesi öngörülen iş kolları ve üretime sunabilecekleri destekler hakkında bilgiler verildi. Heyete ev sahipliği yapan DTİK KKTC Ülke Temsilcisi Rauf Denktaş, DTİK hakkında Büyükelçi Serim'i de bilgilendirerek, "Biz DTİK çatısı altında Türk ve Türkiye dostu iş insanları olarak ticari bir diplomasi faaliyeti içindeyiz. Fakat KKTC olarak biz diaspora ülkesi değil, Türk devleti olarak bu sorumluluğu taşıyoruz. Amacımız Türk iş insanların paylaşım içinde olması ve bulundukları ülkelerde Türkiye adına etkin olabilmelerini sağlamak." dedi.

