Ercan’da tutuklandı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da 2024 yılı şubat ayında bir dükkandan 4 bin 500 liralık telefon kulaklığı çalan Nijeryalı Oshua Osasu Igbinosa, aylar sonra ülkeye geri gelince Ercan Havaalanında yakalandı.

Çaldığı kulaklığı ülkesinde bırakan zanlı mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Duruşmada aktarılan olgularda zanlının kulaklığı çaldığı dükkanın kamera görüntülerinden ve başka eşya alırken kullandığı banka kartının slibinden tespit edildiği açıklandı.

Polis, zanlının 10 Şubat 2024 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağaza içerisinde yapmış olduğu alışveriş esnasında, kredi kartı ile ödemesini yaptığı eşyalar haricinde 4 bin 500 TL değerindeki Apple marka kulaklığı diğer eşyalar içerisine gizleyerek parasını ödemeden, dükkandan ayrılarak çaldığını söyledi. Polis, dükkanda bulunan kamera kayıtlarında zanlının k eşyayı nasıl gizlediğinin görüldüğünü belirtti.

Polis, zanlının kimliğinin tespiti için kredi kartı slipinden belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, ancak zanlının yurt dışına çıkmış olmasından dolayı tutuklanamadığını ifade etti.

Polis, zanlı aleyhinde tutuklama emri alınarak, aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti. Polis, zanlının

6 Eylül 2024 tarihinde Ercan havaalanından KKTC'ye giriş yaptığı esnada tutuklandığını, 7 Eylül’de mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis memuru, bu süre içerisinde, zanlının ikametgahında yapılan aramada yatak odasında bilgisayar masasının dolabı içerisinde çaldığı kulaklığın kutusu ve iş yerinde alışveriş yaptığı esnada kullandığı iş bankası bankamatik kartı bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının suçunu itiraf edip, kulaklığı Nijerya’da bıraktığını ve geri getirmediğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, haftada 4 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

