Yarım asırlık sorun

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Ülke genelinde son günlerde yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlar, yaklaşık yarım asırdır çözülemeyen elektrik sorununun hem sosyal yaşamı hem işlerini etkilediğini ifade etti.

Vatandaşlar; çocukların, hastaların ve yaşlıların zor durumda kaldığını, elektrikli cihazların zarar gördüğünü ve gıdaların bozulduğunu belirtti.

Vatandaşlar, yıllardır yaşanan kesintilere kalıcı çözüm bulunmasını ve elektrik üretiminde gerekli yatırımların yapılmasını istedi.

Ne dediler…?

Durmuş Aşandır (Yukarı Taşkent Muhtarı)

“Elektrik kesintileri yaşıyoruz. Neredeyse her gün birkaç saat elektrikler kesiliyor. Bizim köyde altı aydır sokak lambaları da yanmıyor. Muhtar olarak gidip gerekli yerlerle görüştüm ve bana trafonun yetersiz olduğunu söylediler. Bir gün yine aradım ve lambaların yanmadığını söyledim. Bana ‘Lamba yok’ dediler. ‘Alın lambaları, faturayı da muhtarlık adına alın, ben ödeyeyim’ dedim. Bu kez de ‘Mazot yok’ dediler. Elektrikler kesildiği zaman elektrikli eşyalarımız yanıyor. Bu zararı Elektrik Kurumu’nun ödemesi gerekiyor. Benim elektrikler nedeniyle buzluğum bozulsa kurumu dava edeceğim. Bu elektrik sorunu aslında çok kolay çözülür ama adım atmaları gerekiyor. Santralin gerekli bakımı yapılmadığı için cihazlar arıza yapıyor ve elektriksiz kalıyoruz. Doğru düzgün bir yatırım yapılmalıdır. Elektriğin rüzgar veya güneş panelleriyle üretilmesi gerekiyor.”

Kamil Birkaya

“Elektriklerin kesilmesi nedeniyle klimam bozuldu. Yeni klima aldık. Usta takmaya geldiği anda elektrikler kesildi. Klimayı taktıramadığım için usta, başka bir gün gelmek üzere işimizi halledemeden gitmek zorunda kaldı. Elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı da belli değil. Beklemediğimiz bir anda kesiliyor, bir anda geliyor. Elektrik Kurumu’nu telefonla aradığınızda ise ‘Bekleyin, gelecek’ diyorlar. Yani şu anda bile konuşurken elektrik kesintilerinin aklıma gelmesiyle asabım bozuluyor. Bu memlekette rüzgar da güneş de bol ve bunlarla elektrik üretimine geçilebilir. Sen daha dışarıdan durmadan insan taşıyorsun ancak bu işleri düzeltmek için hiçbir şey yapmadın. Yalnız elektrik değil, her şeyde sorun var ve çözmek için çalışmıyorlar.”

Şenay Terün

“Elektrikler kesildiği zaman yaşantımız olumsuz etkileniyor. Tansiyon hastasıyım, eşim kalp ameliyatlıdır ve elektrikler kesilince perişan oluyoruz. Yıllardır süren bu elektrik sorunu, baştakiler görevde olduğu sürece düzelmeyecektir. Ülkedeki her şey gibi elektrik üretiminde de hayır kalmadı. Neyimizde hayır kaldı ki?”

Cemal Gürsel

“Son günlerde elektrik kesintilerini yine yaşamaya başladık. Elektrikler kesildiği zaman buzluklarımızdaki ürünler çöp oluyor. Ne borcumuz var ne harcımız ama sürekli elektrikler kesiliyor. Eşim onkoloji hastasıdır ve elektrikler olmadığında sıcakta eşim düşüp düşüp bayılıyor. Çaresiziz ve bu işin tek çözümü, nasıl ki Türkiye’den su getirildi, bu elektrik de Türkiye’den getirilebilir.”

Emine Çağlar

“Elektrik kesintileri bizleri olumsuz etkiliyor ancak daha çok çocukları ve hastaları etkiliyor. Yapılması gerekenler yapılmadığı için bugün bu sorunları yaşıyoruz. İnsanların ve ülkenin ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyip başka şeylerle ilgilenen yöneticiler nedeniyle bugün bunlarla karşı karşıyayız.”

Hatice Karasalih

“Elektrik kesintileri nedeniyle elektrikli cihazlarımız ve klimalarımız bozuluyor. İkinci kezdir eve usta çağırıyoruz. Başımızdaki yetkililer insan ve ülke ihtiyaçlarıyla ilgilenseler bunlar yaşanmazdı. Herkes kendi cebini düşündüğü için hizmet veremiyorlar.”

Zihni Büke

“Elektrikler kesildiği zaman sıkıntılı anlar yaşıyoruz. Hasta insanlar var ve elektrikli cihazlara ihtiyaç duyuyorlar. O nedenle elektrikler kesildiğinde insanlar felç oluyor. Yıllardır yaşanan bu sorunun ülkeyi yönetenler tarafından çözülmesini istiyoruz.”

Emine Yıldız

“Elektrikler kesilince en çok çocuğum rahatsız oluyor. Bazen oksijen cihazına takmam gerekiyor. Düzeleceğine dair bir umudum yok. Yağmurların artmasıyla kesintiler de artacak gibi. Demek ki jeneratör almamız lazım.”

Fatoş Aslahan

“Sıklıkla ülkede elektrik kesintisi yaşıyoruz. Bu durum insanları solar üretim sistemlerine teşvik ediyor. Neden çözülemediğine dair bir fikrim yok. Çözüleceğine dair umudumun olmasını istiyorum ama yok.”

Beygüm Köksal

“Elektrikler kesilince artık romantize etmeye çalışarak nostalji yaşıyorum. Nereye kadar, ne kadar şikayet edeceğiz? Neden çözülemediğine dair teknik bilgim yok ama ülkede çözülmeyen çok sorun var. Çözüm hep vardır. Demek ki çözmeye çalışmıyoruz. Yenilenebilir enerji anlamında bir şeyler görmek isteriz.”

Rabia Yıldız

“Evet, zaman zaman elektriğimiz kesiliyor ve herkes gibi bayağı huzursuz oluyoruz. Çocuklar sıcakta klimasız kalıyorlar. Misafirin gelecek, evde bir anda karanlıkta kalıyorsunuz. Çözmek istemiyorlar belli ki çünkü çözmek isteseler çözerler.”

Taner Samancıoğlu

“Bizim ülkemizde ben kendimi bildim bileli elektrik sorunu var. Rüzgar çıksa, şimşek çaksa elektrik kesiliyor. Bu yaşananlar artık bizim normalimizdir ama başka ülkelerde böyle olduğunu düşünmüyorum. Yıllardır çözülemedi bu sorun. Bence nüfus arttıkça bazı şeyler yetersiz kalıyor.”

Ender Koç

“En çok bizim oralarda elektrik kesintisi oluyor. Bu kesintiler hayatımızın her alanını etkiliyor ne yazık ki. Ülkenin başlıca sorunlarından biridir. Bana kalırsa kimse yeterince bu konu üzerinde durmuyor ve sorun çözülmüyor.”

Muhammad Uçaroğlu

“Elektrik sorunu 50 yıldır çözülmedi, bundan sonra da çözülmeyecek. Birkaç yıl öncesine kıyasla daha az kesiliyor ama yine de kesilmeye devam ediyor. Jeneratörü olan onu çalıştırıyor, yoksa gaz lambası yakıyoruz. O arada kış ise gazlı soba yakıyoruz, o da yoksa yorganın altına giriyoruz.”

Ayşe Latif

“Zaman zaman kesiliyor. Alem aya gitti, biz yaya gidiyoruz. Sıcakta da kesiliyor, soğukta da kesiliyor. Bizim başımızdakiler hep kendi cebini düşündüğü için bu sorun çözülemiyor. İşlerine gelmiyor belli ki bu sorunu çözmek.”

Muhittin Özkurt

“Bu kesintiler akaryakıt ile ilgili mi bilmiyorum ama Teknecik Santrali’nden kaynaklanıyor bence. Elektriğin Türkiye’den geleceğine dair söylentileri var. Bence olursa daha iyi olacak. Sorunun çözülememesi konusu hükümetle ilgili olduğu için yorum yapmak istemiyorum.”

Fatoş Yücel

“Elektrikler kesiliyor tabii, sinir oluyorum her defasında. Sadece kesilince değil, geri geldiğinde de sıkıntı var. Elektrikli cihazlar bozuluyor. Kimisinin buzluğu yanıyor, kimisinin televizyonu yanıyor. Yatırım mı yapmıyorlar, trafolar mı eski, paramız mı yok bilmiyorum. Neden çözülemediğini açıkçası bilmiyorum.”

Ali Mehmet

“Elektriğin kesilmesi için yağmur yağmasına gerek yok ki, gök gürlese yine kesiliyor. Özetle, elektrik kesilince hayat duruyor. Artık devletimizin Türkiye’den elektrik getirmesi lazım, başka çaresi yoktur bu işin. Kışın soğuk havalarda kesildiğinde yorganın altına giriyoruz. Ne yapacağız başka?”

Zarif Şehitoğulları

“Elektrik kesintisi problemi, değerlendirilecekler listesinde öne alınmıyor. Özellikle yazın herkes klima çalıştırınca sistem aşırı yükü kaldırmıyor. Bence santralin tekrar elden geçirilmesi lazım. Solar sisteme geçilebilir çünkü fazlasıyla güneş olan bir ülkeyiz. Ocakta yemek de kaldı, buzluktaki yiyecekler de çözülüp bozuldu.”