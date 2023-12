Masaya gelin

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Maliye Bakanlığı önünde eylem yaparak, "göç yasası" olarak anılan Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş-Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamındaki öğretmen ve tüm çalışanlar için taleplerde bulundu. Eylemde, kamuda yetkili 5 sendikanın bugün saat 12.00’de protokol görüşmeleri için Maliye Bakanı tarafından toplantıya çağrıldığı açıklandı.

Eylemde, “Sermaye, Emekçilerden Çaldıklarını Geri Ver”, “İnsanca Bir Yaşam İçin… Toplumsal Yok Oluşa ve Fakirleşmeye Hayır”, “Geleceğin Mimarı Öğretmenlerdir, Maliye Bakanı Değil”, “Göç Yasasına Dur De, Göç Yasasında Buluşmak Değil, Göç Yasasından Kurtulmak İstiyoruz” yazılı pankartlar açıldı.

Eylem: Asgari ücret belirlenmeli

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada, halkın düşen alım gücüyle fakirleştirildiğini belirterek, “Türk Lirası kullanımı ve yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü eriyen çalışanların yoksulluk sınırı altında, asgari ücretlilerin ise açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edildiğini” kaydetti.

Hayat pahalılığı oranının reel yansıtılmaması nedeniyle maaşlara yapılan artışların alım gücünü korumaktan uzak bir noktada olduğunu dile getiren Eylem, hayat pahalılığının daha sık aralıklarla maaşlara yansıtılması yönünde yasal çalışmalar yapıldığını ancak vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin güncellenmesiyle ilgili herhangi bir adım atılmadığını söyledi. Bu durumun çalışanlar arasında vergi adaletinin bozulmasına neden olduğunu ifade eden Eylem, “Bu konuda ivedilikle adım atılmalıdır” dedi.

Asgari ücretlinin söz hakkı olmayan bir masada, asgari ücreti belirleme yetkisinin sermayeyi temsil edenlerin iki dudağı arasında olmasının ve emekçileri bu ülkeden kovacak kadar haddini aşmasının “kabul edilemez” olduğunu kaydeden Eylem, hükümetin buna sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Tüm çalışanların insanca bir yaşam ücretine, sendikalı, güvenceli, eşit çalışma koşullarına sahip olmaya hakkı olduğunu belirten KTOEÖS Başkanı Eylem, asgari ücretin, insanca yaşanacak düzeyde belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Gökçebel: Toplantıya çağrıldık

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise konuşmasında, eylemi açıklamalarının ardından Maliye Bakanı tarafından bugün saat 12.00’de protokol görüşmeleri için toplantıya çağrıldıklarını açıkladı.

Kamu Görevlileri Yasası ve Öğretmenler Yasası’nda her yıl protokol görüşmelerinin yapılacağının yasal bir emir olduğunu ifade eden Gökçebel, “Gönül arzu ederdi ki, bütçe görüşmeleri başlamadan bütçe planlaması yapılırken, Maliye Bakanlığı ile bu görüşmeleri tamamlayalım” dedi.

“Her yıl imtina ile masadan kaçıldığını, her yıl masayı zorlayarak, kurdurmaya çalıştıklarını” kaydeden Gökçebel, “hükümetin sadece sermayenin sesine kulak verdiğini” ileri sürdü. Çalışma barışının oluşması için ivedilikle çözülmesi gereken birçok sorunu masaya taşıyacaklarını dile getiren Gökçebel, özellikle kontrolsüz nüfus, vatandaşlık yapma politikalarının bir an önce ele alınması ve ülkeye özgü politikaya dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Sosyal Güvenlik/Sigortalar Yasası’nda öğretmenler ve göç yasasına tabi olanların birikimlerinin eridiğini dile getiren Gökçebel, bu kişilerin emekli olduklarında “eve ekmek götüremeyecek” pozisyona geleceklerinin açık olduğunu söyledi. Gökçebel, bunun düzenlenmesinin şart olduğunu söyledi.

Kamusal eğitim ve devlet okullarının güçlendirilmesiyle ilgili yapılması gerekenler olduğunu da ifade eden Gökçebel, Türkiye’den öğretmen getirilip istihdam edilmesini de eleştirerek, “Bir an önce kadrolar tamamlanmalı” dedi. Eğitim ve öğretimin devlet politikasına dönüştürülmesi gerektiğini belirten Gökçebel, okullarda adım adım “Standart Okul” modellerine geçilmesinin önemi üzerinde durdu.

“Siyasetin okullara müdahalesine son vermesi” gerektiğini de ifade eden Gökçebel, yarın tüm konuları masaya taşıyacaklarını, sonuç aldıklarını kamuoyu ile paylaşacaklarını, almadıkları konularda ise mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.