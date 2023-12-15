Örnek olsun

Zümrütköy İlkokulu öğretmen ve öğrencileri buram buram Kıbrıs kokan bir etkinliğe imza attı. Kıbrıs Kültür Günü adı altında düzenlenen etkinliğe katılanlar kelimenin tam anlamı ile tarihte yolculuğa çıkarıldı. Etkinlik ve kermese katılanlar başta okul yönetimi olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencileri kutladı. Etkinlikte sahne alan Cemal Ögürsel söylediği Dillirga ve Feslikan gibi Kıbrıs Türküleri ile hem kulakların pasını sildi hem de katılımcılara eğlence dolu anlar yaşattı. Etkinlikte Kıbrıs’a özgü halk oyunları sunuldu, Kıbrıs mutfağına özgü lezzetler ikram edildi. Günümüzde kullanılmayan birçok ev ve iş aleti de etkinlikte sergilenerek dünden bugüne ayna tuttu. Büyük emek, uğraş ve özveri ile hazırlanan etkinlikte öğrenciler yaşadıkları coğrafyanın kültürüne ait birçok objeyi aynı ortamda görme ve tanıma fırsatı yakaladı. Zümrütköy İlkokulu yöneticileri, düzenledikleri etkinlikle Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması adına örnek bir çalışmaya imza attı.

