İzmir adayı açıklanmadı

Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binden fazla başvurunun yapıldığı CHP'de adaylar açıklandı. Buna göre İstanbul ve Ankara'da mevcut başkanlar yeniden aday gösterilirken Ahmet Akın ve Mustafa Bozbey'in adaylıkları da ilan edildi. CHP, İzmir'de ise henüz aday belirlemedi.

Önümüzdeki 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan CHP ilk belediye başkan adayları belli oldu. CHP MYK'sinin aldığı kararın PM'de oylanmasının ardından 227 seçim bölgesinin adayları açıklandı.

PM toplantısı sonrası CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 4'ü büyükşehir olmak üzere 227 seçim çevresinde adayların belirlendiğini açıkladı.

PM, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimde yeniden aday gösterilmesine karar verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı ise Ahmet Akın oldu.

PM, 23 seçim bölgesinde önseçim yapılmasının, 57 seçim bölgesinde de önseçim yapılma yetkisi verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu. PM'den İzmir adayı için karar çıkmadı. İzmir'in yanı sıra Adana, Aydın, Mersin, Antalya gibi illerin de adayları açıklanmadı.

Akın: Allah utandırmasın

Ahmet Akın, adaylığıyla ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Akın, mesajında "Kıymetli hemşehrilerim, benim güzel ailem Balıkesir’im, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğündeki parti meclisimizin takdiriyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayım. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Kuva-yi Milliye'nin başşehri Balıkesir’imin hak ettiği hizmetleri gerçekleştirmek için göreve hazırım. Yolumuz açık olsun, Allah utandırmasın" dedi.

Özcan: Teşekkür ederim

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, CHP Parti Meclisi'nin (PM) kendisini Bolu Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğini açıklayarak "Teşekkür ederim değişen CHP kadrolarına" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti.

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, sosyal medya X hesabından PM toplantısıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

CHP PM'nin kendisini Bolu Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğini söyleyen Özcan, "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim. Tşk ederim değişen CHP kadrolarına.. Selam olsun, Atatürkçü, Yurt severlere, Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadelerini kullandı.

Kimler aday?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;

İstanbul: Ekrem İmamoğlu

Ankara: Mansur Yavaş

Bursa: Mustafa Bozbey

Bolu: Tanju Özcan

Balıkesir: Ahmet Akın

Elazığ: Av. Coşkun Çağlar Duran

Toplantıdan sonra 227 seçim bölgesine ilişkin yayınlanan listede Nevşehir, Karaman, Elazığ, Bayburt, Gümüşhane illerinin adaylarının da belirlendiği görüldü.