Bafra'da etkinlik düzenlendi

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin 73. kuruluş yıl dönümü, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Mehmetçik Şubesi ile Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bafra’da kutlandı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye'sinden verilen bilgiye göre; Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu gecede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin büyük emek, mücadele ve toplumsal hafızayı temsil ettiğini ifade etti.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak kadınların üretimde, sosyal ve kültürel yaşamda daha etkin yer almalarını desteklemeyi bölgenin geleceğine yapılan bir yatırım olarak gördüklerini belirten Tuğlu, kadınların karar mekanizmalarında daha fazla yer almasını son derece önemsediğini söyledi. Tuğlu, 73 yıllık mirasın oluşmasına katkı koyan tüm kadınları saygıyla andığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026, 10:15