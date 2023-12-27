Çalışma izni iptal

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Batı Üniversitesi’nin, bankada bulunan 350 bin TL ile 3 bin dolar parasını kendi hesabına havale eden, okul için alınan telefonları satarak parayı cebe indiren, okulun mali işler müdürü Yalçın Cengiz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı Yalçın Cengiz dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Duruşmada zanlının çalışma izninin iptal edildiği belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Mahkememe meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlı Yalçın Cengiz’in Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı Batı Üniversitesi’nde, 12 Eylül 2023 ile 7 Aralık 2023 tarihleri arasında, okulun banka hesabında bulunan 350 bin TL ile 3 bin dolar parayı kendi hesabına havale ederek sirkat ettiğini anımsattı. Polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, yine okul adına alınan 4 cep telefonu ve macbook’u satarak elde ettiği 7 bin 530 TL parayı da zimmetine geçirdiğini de belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlı Yalçın Cengiz’in çalışma izninin iptal edildiğini ayrıca serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimali olduğunu bildirdi. Polis memuru Şükrü Hafız, zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.