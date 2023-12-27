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Akansoy: Soruşturma yürütmesi şarttır ve gereği derhal yapılmalıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, kirli ilişkilere dönük iddiaların, ekonomik ve sosyal düzeni ciddi anlamda bozmakta, haklı olarak toplumda da infiale dönüşmekte olduğunu söyledi

Akansoy: Soruşturma yürütmesi şarttır ve gereği derhal yapılmalıdır
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Yazılı açıklama yapan CTP Milletvekili  Akansoy, bir süreden beri Cumhurbaşkanlığı’nın ve hükümet mensuplarının yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karıştığına dair iddialarun basına yansıdığına işaret ederek, bu kirli ilişkilere dönük iddiaların, ekonomik ve sosyal düzeni ciddi anlamda bozmakta, haklı olarak toplumda da infiale dönüşmekte olduğunu söyledi.

Akansoy, “Bu çerçevede Savcılığın ve Polis Genel Müdürlüğü’nün, yapılan açıklamaları açık ihbar kabul etmesi, her iki konu ile ilgili süratle soruşturma yürütmesi şarttır ve gereği derhal yapılmalıdır. CTP olarak, her iki konu ile ilgili gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz” dedi.

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