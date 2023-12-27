Kim olduğu belli değil

Ercan Havaalanı’ndan başkasına ait Nepal pasaportu ile ülkeden çıkış yapmaya çalışan yabancı uyruklu şahıs, suçüstü yakalandı.

Üzerinde kendisine ait kimlik veya pasaport bulunmayan zanlı adının Hitman Gurung olduğunu söyledi. Polis, zanlının gerçek adını saklamış olabileceğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında dün mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Polis memuru, Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlının, 25 Aralık 2023 tarihinde, saat 05.50 sıralarında Man Bahadur Paıja adına düzenlenen Nepal pasaportu ve güneye ait oturum iznini transit olarak Türkiye üzerinden Belgrad'a gitmek için görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının üzerinden kendisinde ait herhangi bir kimlik belgesi veya resmi evrak bulunmadığını belirtti.

Polis, zanlının adının Hitman Gurung olduğunu söylediğini ancak bu bilginin doğru olmayabileceğini ifade ederek, bu hususun araştırılacağını dile getirdi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme , zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.