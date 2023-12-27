Tümü cezaevinde

Lefkoşa’da meydana gelen Ayça Alav cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan ve ülkede kaçak kaldığı anlaşılan Ushe Ronny Katsuwa’nın ardından 2 şüphelinin daha aynı durumda olduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili sorgulanmak için polise çağrılan Kamerunlu Danilo Bogning ile Kongolu İsrael Ngoy Lusamba’nın da ülkede kaçak yaşadığı anlaşıldı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, cinayetle ilgileri olmadığı ancak haklarında KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan dava dosyalandığı belirtildi.

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlıların 22 Aralık 2023 tarihinde, Lefkoşa'da meydana gelen cinayet ve soygun olayıyla ilgili Lefkoşa Adli Şubeye celp edildiklerini söyledi. Polis yapılan muhaceret kontrolünde Ushe Ronny Katsuwa’nın 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplamda 450 gün, Kamerunlu Danilo Bogning'in 4Ocak 2019 tarihinden beri bin 300 gün, Kongo uyruklu İsrael Ngoy Lusamba'nın 1 Mart 2022 tarihinden veri 662 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini söyledi. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında soruşturma amaçlı tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Gerekli soruşturma yapıldı

Polis memuru, Ushe Ronny Katsuwa, Danilo Bogning ile İsrael Ngoy Lusamba’yla ilgili gerekli soruşturmanın tamamlandığını, KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.