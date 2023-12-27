Altın da çaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde 2023 yılı Mayıs-Aralık ayları arasında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Alican Çil isimli şahıs tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, bir inşaattan jeneratör, bir iş yerine ait 12 adet profil demir ile 2 adet galvaniz boru çaldığı belirtildi. Zanlının ayrıca Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otelin lobisi içerisinde bir şahsa ait ziynet eşyalarını çaldığı da açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, 1-18 Aralık tarihleri arasında, Yeniboğaziçi, Sanayi Bölgesinde bulunan bir inşaat şirketine ait lojmanların arka tarafında muhafaza edilen toplam 12 adet profil demir ile 2 adet galvaniz borunun çalındığını söyledi. Polis, olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve suçla bağlantılı Alican Çil’in tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada, zanlının 7-9 Aralık tarihleri arasında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otelin lobisi içerisinde bir şahsa ait içerisinde muhtelif ziynet eşyaları ile kıyafetin muhafaza edildiği valizi ve 16 Aralık’ta ise, Yeniboğaziçi’nde yapımı devam etmekte olan bir inşaatta muhafaza edilen jeneratörü de çaldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının çaldığı eşyaların henüz bulunmadığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını tale petti. Mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.