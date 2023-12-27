İnsani değilmiş

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Alav Döviz sahiplerinden Ayça Alav’ın ellerini, ayaklarını bağlayıp, ağzını ve burnunu koli bandıyla kapatarak, ölmesine neden olan, Kamerunlu katil zanlıları henüz bulunamazken, güneye kaçmalarına yardım eden Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho ile Pakistanlı Saddam Hussein’in tutukluluk süresi 8’er gün daha uzadı.

Dongho’nun avukatı, zanlının hücre koşullarından ve yemeklerden şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, bu şikayeti dikkate almadı.

Bu arada cinayet zanlılarının kaçma planını Rum kesiminde yaşayan bir şahsın yaptığı öğrenildi.

Rum kesiminde yaşayan şahsın, Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho’yu araç bulması için telefonla aradığı öğrenildi.

Dongho’nun da Saddam Hussein’i arayarak, katil zanlarını Lefkoşa’dan almasını istediği bilgisi elde edildi.

Girne’de bir iş yerinde çalışan, aynı zamanda insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Saddam Hussain, katil zanlılarını Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinden aldı.

Hussein, katil zanlılarını önce Dereboyu’ndaki bir döviz bürosunu götürdü. Daha sonra katil zanlıları Erülkü Süpermarkete giderek, alışveriş yaptı. Hussein daha sonra zanlıları Ercan Havaalanı yolu üzerine bıraktı.

Zanlılardan Hussein’in bu iş için 100 euro, Dongho’nun ise 50 euro aldığı açıklandı.

Polis ek süre istedi

Soruşturma çok yönlü sürerken, yardım ve yataklıktan tutuklanan zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Kamerunlu 2 zanlının, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 14.47 sıralarında Vakıf Sokak’ta Hit Bet isimli iş yerinde Ayça Alav’ın ellerini, ayaklarını emniyet kemeri ve anten kablosu ile arkadan bağladıklarını, ağzına koli bandı ile kapattıklarını ve ölümüne neden olduklarını söyledi.

Polis, zanlıların daha sonra Alav Döviz’e giderek, tespit edilemeyen miktarda döviz ve TL çaldıklarını açıkladı. Polis, olay yerinden ayrılan katil zanlılarının Franck Leonel Wouobeng Dongho ve Sadam Hussain’in yardımı ile Güney Kıbrıs’a kaçmak için Ercan Havaalanı yoluna gittiklerini söyledi.

Polis Franck Leonel Wouobeng Dongho’nun 50, Sadam Hussain’in se 100 euro altığını açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, Saddam Hüseyin’in gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Oksijensiz kaldı

Polis, 23 Aralık 2023 tarihinde Alav’a otopsi yapıldığını, ölüm nedeninin ağız burun kapaması, oksijensiz kalma ve boyunda bası olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturma kapsamında birçok kişinin sorgulandığını, 10 kişiden ifade alındığını ve birçok kamera görüntüsü incelendiğini açıkladı. Polis, alınacak başka ifadeler ve incelenecek başka kamera görüntülerinin olduğunu dile getirdi. Polis, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğünü ifade ederek, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.