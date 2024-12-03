Alacak-verecek meselesi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dönerci dükkanına penceren girip, eşya çalan Ömer Keleş ile Mert Diraybetoğulları şikayet üzerine yapılan araştırma sonucu tutuklandı. Zanlılar dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, haklarında 3’er gün tutukluluk emri alındı. Dönerci dükkanında çalışan ve 4 adet post cihazı, dizüstü bilgisayar ve döner cihazının dişlilerini çalan zanlılar, “işyerinden alacağımız vardı” diyerek kendilerini savundu.

Tutukluluk duruşmasında polis memuru Mahir Türe olguları aktardı.

Mahir Türe, zanlıların, 1Aralık 2024 tarihinde s04.30 ile 09.30 saatleri arasında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin penceresi açarak, içeriye girdiğini söyledi. Polis, zanlıların işyeri içerisinden; bir adet dizüstü bilgisayar ile bilgisayara ait şarj cihazı ve faresi, 4 adet pos cihazı ve döner makinesine ait bir adet dişli mekanizmayı sirkat ettiğini söyledi.

Mahir Türe, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlıları tespit edip evlerinde yaptığı aramada sirkat edilen eşyaların bir kısmını bulup emare zapt ettiğini anlattı.

Polis memuru Türe, Ömer Keleş’in post cihazlarını attığı yeri gösterdiğini, zanlıların, işyerinden alacaklarına karşılık konu eşyaları aldıklarını söylediğini açıkladı.

İfadeler alınacak

Polis memuru, çalınan bazı eşyaların henüz bulunamadığını, kameraların inceleneceğini, ayrıca zanlıların beyanlarının araştırılacağını söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler de olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, haklarında sirkat suçundan soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

