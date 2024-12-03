3 genç tutuklandı

Devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, Metehan Sınır Kapısı ile Kermiya şehit arsaları arasında kalan bölgede park halindeki araçtan şüphelenip, arama yaptı. Yapılan aramada uyuşturucu, bıçak ve sopa bulunurken, Mehmet Vahit Balıkoğlu (21), Emirhan Kartal (19) ve İbrahim Cansun (24) tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar ” kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, kanunsuz bıçak taşıma ve tecavüzkar alet taşıma” suçlarından dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 1 Aralık 2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Metehan Sınır Kapısı ile Kermiya şehit arsaları arasında kalan bölgede CÖŞ ekiplerinin araçlı devriye yaptıkları esnada yol kenarında şüpheli bir vaziyette park halinde bulunan LY 388 plakalı aracın yanına kontrol için gittiklerini söyledi. Polis, aracın şoför kısmında oturmakta olan Mehmet Vahit Balıkoğlu'nun ekipleri görmesi üzerine araçtan inerek otlar içerisine bir şey attığı esnada tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, otlar içerisinde alüminyum folyo kağıdına sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri bulunup emare alındıktan sonra, araçta yolcu olarak bulunan Emirhan Kartal ve İbrahim Cansun'un huzurunda arama yapıldığını açıkladı.

Polis, yapılan aramada aracın sol ön kapı kolu içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağrılığında hintkeneviri madde, sol ön yolcu kapısının cebi içerisinde 23 santim uzunluğunda bıçak, arka bagaj içerisinde 83 santim tahta sopa bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, Balıkçıoğlu’nun ifadesinde uyuşturucuların kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı.

Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve kayıp olduğuna inanılan emareler mevcut olduğunu, uyuşturucunun nereden temin edildiğini araştıracaklarını söyledi.

Polis, ayrıca uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.