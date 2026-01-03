Bağlantıları araştırılıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyon sonucunda yarım kilo uyuşturucu madde ile yakalanan Nijerya uyruklu zanlılar; V.C.U., V.C.U ve L.O.E.E., dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez; 29 Aralık 2025 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi’nin, V.C.U.’nun, ikametgahında uyuşturucu satışı yaptığı-na dair bilgi aldığını ve bölgeye gidildiğini belirtti. Polis, zanlının, evinin yakınında park ala-nında tespit edilerek alıkonulduğunu söyledi. Polis, zanlının evine gidilerek, aynı evde sakin zanlı V.C.U. ve L.O.E.E.’nin de huzurunda bir arama gerçekleştirildiğini anlattı.

Polis, salon kısmında poşetler içerisinde bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İkametgahın üst katına çıkılan merdiven boşluğunda, boş bir dolap içerisinde 19 ayrı poşette, 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsatan polis, soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

