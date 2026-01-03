Kışın en soğuk gecesi

Güney Kıbrıs’ta yer alan Troodos bölgesinde önceki gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ve bu kışın en soğuk gecesinin yaşandığı belirtildi.

Yapılan ölçümlerde hava sıcaklığının eksi 6,0 santigrat dereceye kadar düştüğü tespit edildi.

Kitasweather sayfası tarafından paylaşılan verilere göre; söz konusu sıcaklık değeri bu kış mevsimi boyunca şimdiye kadar kaydedilen en düşük derece olarak kayıtlara geçti.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde don olaylarının etkili olduğu ve hava koşullarının sertleştiği bildirildi.

Öte yandan, meteorolojik değerlendirmelerde hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği ifade edildi. Bu durumun, özellikle dağlık ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don riskini artırabileceği belirtilirken, yetkililer vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Sabah saatlerinde don görülecek

KKTC Meteoroloji Dairesi, 15-17 santigrat dolaylarında seyreden hava sıcaklığının hafta başından itibaren 3 derece kadar yükseleceğini duyurdu.

Hafta sonu yağmur beklenmezken, bu sabah saatleri yer yer don görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre; 3 – 9 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle yüksek basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Periyot boyunca hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 15 – 17, ikinci yarısı ise 18 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta, zamanla kuvvetli esecek.

En fazla yağış Ziyamet’te kaydedildi

Bu arada Meteoroloji Dairesi, dün sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 5 kg ile Ziyamet’te kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Ziyamet'i metrekareye 3 kg ile Geçitkale takip ederken, yağış alan diğer bölgelere ise 0.1 ile 0.4 kg arası yağış düştü.