‘Üreterek var olacağız’

CTP Milletvekili Fide Kürşat, küçükbaş hayvancılıkta yaşanan sorunlara dikkat çekerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kürşat paylaşımında, küçükbaş hayvancılık açısından son derece zor bir yılın geride kaldığını belirterek; “kuraklık”, “kaba yem sorunu”, “arpa tedarikinde yaşanan sıkıntılar”, “mandıralarda aç kalan hayvan-lar”, “katlanarak artan üretim maliyetleri” ve “elde kalan kasaplık hayvanlar” gibi sorunları sıraladı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen üretmeye devam edenlerin varlığına vurgu yapan Kürşat, “Bu toprak-larda üreterek var olmak; direnmek, mücadele etmek demektir” ifadelerini kullandı.

Üreticilerin yaşadığı sıkıntıların görmezden gelindiğini savunan Kürşat, paylaşımında mevcut yapıyı “üreticilerin sesini, feryadını görmezden gelen sorumsuz, beceriksiz ve vurdumduymaz bir yapı” ola-rak nitelendirdi ve bu koşullarda üretmeye devam edebilmenin “adeta sihirbazlık” istediğini ifade etti.

Kürşat açıklamasının devamında, emeğin karşılıksız kalmayacağını belirterek, “Ama bu emek yok ol-mayacak. Gidecekler… Ve emek yeniden değer bulacak” dedi. Paylaşımını, “Çünkü emek, en yüce de-ğerdir. Üretime dayalı ekonomi yeniden öncelik kazanacak” sözleriyle tamamladı.

Kürşat'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Küçükbaş hayvancılık için son derece zor bir yıl geride kaldı. Kuraklık… Kaba yem sorunu… Arpa teda-rikinde yaşanan sıkıntılar… Mandıralarda aç kalan hayvanlar… Katlanarak artan üretim maliyetleri… Elde kalan kasaplık hayvanlar…

Tüm bu olumsuzluklara rağmen üreten, üretime tutunan eller var.

Bu topraklarda üreterek var olmak; direnmek, mücadele etmek demektir.

Bu memlekette üreticilerin sesini, feryadını görmezden gelen sorumsuz, beceriksiz ve vurdumduymaz bir yapıya rağmen üretmeye devam edebilmek adeta sihirbazlık ister.

Ama bu emek yok olmayacak. Gidecekler… Ve emek yeniden değer bulacak.

Çünkü emek, en yüce değerdir. Üretime dayalı ekonomi yeniden öncelik kazanacak."

