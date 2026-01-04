banner564

Maduro’nun destekçileri protesto gösterisi düzenledi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun destekçileri, ABD'nin askeri müdahalesinin ardından başkent Caracas'ta gösteri düzenledi. "Özgür ve egemen Venezuela" sloganı atan bir kadın, "Adalet, ev ve çocukları için gıda ararken halkımıza saldırılırken sessiz kalan uluslararası kurumları kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç'te de protesto edildi
İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürmesi ve ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği saldırı protesto edildi.
 

