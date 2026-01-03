Polise de saldırdı

Suna ERDEN

Gönyeli’de bir arkadaşının evinde verilen yılbaşı partisinde aşırı alkol aldıktan sonra kapıları camları kıran Nijeryalı R.B., (E-35) soruşturma amaçlı götürüldüğü Gönyeli Karakolu’nda da olay çıkardı. Polis memurlarına hakaret edip, birini göğsünden iterek darp eden zanlı dün 5 ayrı suçlamayla mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında 3 gün ek tutuklama emri alınan zanlı, üzgün olduğunu, polisi itmediğini iddia ederek, “çok içkiliydim” dedi.

Polis, zanlının 1 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Gönyeli’de bir arkadaşına ait ikametgahta düzenlenen yılbaşı eğlencesi sırasında, henüz tespit edilemeyen bir sebeple ikametgahın iki kapısı ile bir camını kırarak hasara uğrattığını söyledi. Polis, şikayet üzerine Gönyeli Karakolu’ndan bir ekibin olay yerine gittiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının saat 22.20 sıralarında Gönyeli Karakolu’na getirildiğini, nefesinde alkol kokusu hissedilmesi üzerine test yapılmak istendiğini ifade etti. Zanlının, alkol testi yapmak isteyen görevli memura gerekli nefes örneğini vermeyi ısrarla reddettiğini belirten polis, bu sırada yüksek sesle İngilizce olarak “ırkçı” kelimesini kullandığını açıkladı.

Soruşturma memuru; karakol içerisinde rahatsızlık yaratan zanlının ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa sola sallamak suretiyle uygunsuz tavrı harekette bulunduğunu, bu esnada suçüstü hali gereği kendisini tutuklamaya çalışan görevli polis memurunu elleriyle göğsünden itmek suretiyle darp ettiğini mahkemeye aktardı. Zanlının kontrol altına alınarak tutuklandığını ifade eden polis, akabinde yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım tarihinden itibaren 33 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis memuru, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Üzgün olduğunu söyledi

Mahkemede söz alan zanlı ise üzgün olduğunu, polisi darp etmediğini, olay sırasında aşırı derecede alkol aldığını ileri sürdü.

Zanlı ayrıca muhaceret işlemleri kapsamında yetkililere kan örneği verdiğini, ancak test sonuçlarının henüz çıkmaması nedeniyle ikamet izin işlemlerinin tamamlanamadığını iddia etti.

5 ayrı suçlamayla soruşturma yapılıyor

Mahkeme; hakkında “polisi darp ve görevinden men, KKTC’de izinsiz ikamet, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavrı hareket ve itale-i lisan” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

