Tanıyan yok mu?

Lefkoşa’da yılbaşı gecesi devriye gezen polis ekipleri tarafından bir markette şüpheli olarak görülen, kimlik kontrolü yapılmak istenince ekiplere direnen, tutuklanınca üzerinde uyuşturucu bulunan

A.S.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındı. Duruşma-da zanlının adresini söylemediği için evinde arama yapılamadığı belirtildi.

Polis, 1 Ocak 2026 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa, Şht. Hüseyin Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinde devriye görevinde bulunan ekipler tarafından şüpheli görülen zanlının kimliğinin kontrol edilmek istendiğini belirtti. Polis, zanlının ekiplere mukavemet gösterdiğini, bunun üzerine makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Polis, zanlının yapılan üst aramasında giymiş olduğu ceketin sağ cebinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini ve zanlının suçüstü tutuklan-dığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını belirtti. Bulunan maddenin analize gönderileceğini kaydeden polis, zanlının ikametgah adresini vermediği için evinde arama yapılamadığını kaydetti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının ülkedeki yasal statü-sünün araştırılacağını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

