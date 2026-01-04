Bereketin simgesi

Mesarya Belediyesi, bölgede zeytin ağacı sayısını artırmak ve daha güzel bir doğa için köylerde zeytin ağacı fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre; dağıtılan fideler, kökleriyle toprağa, dallarıyla geleceğe uzanan yapısıyla bereketin, dayanışmanın ve sürdürülebilir yaşamın sim-gesi olarak halka ulaştırıldı.

Belediye yetkilileri, zeytin ağacı fidesi dağıtımının yalnızca doğayı yeşillendirmekle kalmayıp, köy halkı-nın çevre bilincini artırmayı ve doğayla daha güçlü bir bağ kurmasını sağlamayı hedeflediğini belirtti. Fideler, köylüler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı ve projeye destek verildi.

Mesarya Belediyesi, projeyle birlikte yerel halkın sürdürülebilir yaşam konusunda bilinçlenmesini teş-vik etmeyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.



Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026, 09:58