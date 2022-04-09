Bağlantıları araştırılıyor

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta gerçekleştirilen Fason Operasyonu’nda ele geçirilen 38 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA ve 12 gram kokain türü uyuşturucuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Zanlılar Yener Baba, Seyhan Hurma, Yosko Mitev, Mehmet Atakan Alır ve İrem Güneytepe dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında uyuşturucu akışını sağladığı belirtildi. zanlıların uyuşturucu alışverişi için ise Çıkarma Plajı’nı mesken tuttukları açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, bir süre önce Çıkarma Plajı civarında uyuşturucu alışverişi yapıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine 4 Nisan’da Fason Operasyonu başlattıklarını; pusuya yattıklarını, Seyhan Hurma isimli zanlının olay yerine araçla gelerek, bin 200 euro para bıraktığını belirlediklerini açıkladı. Polis, Yener Baba isimli zanlının ise daha sonra motosikletle olay yerine geldiğini, parayı aldığını söyledi.

Polis, Seyhan Hurma’nın Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada 4 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti.

Polis, Baba’nın da tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA, 11 gram kokain, öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 22 bin 865 TL, 39 bin 320 Euro, 2 bin 310 Dolar ve bin 150 Sterlin nakit para ele ele geçirildiğini söyledi.

Aranan şahıs var

Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı görülen Mehmet Atakan Alır ve İrem Güneytepe’nin Lefkoşa’da tespit edildiğini açıkladı. Polis, iki zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada bir gram kokain, kullanımlarındaki araçta ise bir adet uyuşturuculu sarma sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Yener Baba’nın güneyde yaşayan bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu temin edip, satışını yaptığını belirtti. Polis, Baba’nın güneydeki şahsa borcu olduğunu, bu nedenle uyuşturucuyu satıp parasını göndermek üzere anlaşma yaptıklarını ifade etti. Polis memuru, uyuşturucu satışından elde edilen 38 bin euro parayı almaya gelen Yosko Mitev’in de yakalandığını belirtti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde birçok kişinin sorgulandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.