Bir haftadır hücrede

Lefkoşa’da evinde yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu bulunan Found Abdal Fattah hakkındaki soruşturma devam ediyor. 31 Mart’ta tutuklanan zanlı dün 3’üncü kez mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 10 gram hintkenevirini 200 dolar karşılığında uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan bir şahıstan aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 31 Mart 2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Fouad Abdul Fattah’ın Küçük Kaymaklı bölgesindeki ikametgâhında yapılan aramada, satışa hazır 8 gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Polis, tutuklanan Fattah’ın hintkenevirini Gazimağusa’da uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan Muhammad Meghari’den 200 dolar karşılığında 10 gram olarak aldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.