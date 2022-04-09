Tedavi görüyordu

Gazimağusa’da 7 yaşındaki oğluna cinsel tacizde bulunan, araç içerisinde 14 yaşındaki öz kızıyla cinsel ilişki yaşadığı esnada CÖŞ ekipleri tarafından suçüstü yakalanan Osman Demir (46) hayatını kaybetti. Yargılanmak üzere Merkezi Cezaevine gönderilen Demir’in akciğer kanseri tedavisi gördüğü belirtildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji merkezinde tedavi gören sanığın önceki gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ne olmuştu

Gazimağusa’da 2 çocuğuyla yaşayan sanık 2 kez tutuklanmıştı. 2022 yılı Nisan ayında 7 yaşındaki oğlunun cinsel organını öperken çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan sanık, cinsel taciz suçundan tutuklanmıştı. Sanık soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakılmıştı. Bu olaydan birkaç ay sonra sanık, devriye gezen polis ekipleri tarafından aracın içerisindeki öz kızıyla cinsel ilişki yaşarken suçüstü yakalanmıştı. İkinci kez tutuklanan sanık, 2022 yılı Ekim ayında yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Sanık, hem oğluna cinsel tacizde bulunduğu hem de kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu.