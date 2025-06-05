Bağlantıları mercek altında

Suna ERDEN

Alsancak'ta H.U.’ya ait eve 3 el ateş açtıktan sonra Güney Kıbrıs’a kaçan, 5 gün sonra yakalanarak kuzeyde teslim edilen tetikçi 20 yaşındaki Emirhan Bilici dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 6 gün ek süre alınırken, kaldığı adreste şarjör ve mermi bulunduğu açıklandı. Polis; zanlının suç ortağı olduğuna inanıldığını belirterek, ek süre talep etti.

Polis; zanlının 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 11. 30 sıralarında Alsancak’ta bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 9 mm çapındaki tabanca ile 3 el ateş ettiğini anımsattı.

Polis; olayda yaralanma olmadığını, zanlının ise kayıplara karıştığını belirtti.

Polis; olay mahallinde 2 adet 9 mm boş kovan, 2 adet mermi çekirdeği ile kaçış güzergahı üzerinde yol kenarında olayda kullanılan Spaingfield marka 9 mm çapındaki tabanca ve içerisinde 5 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının aynı gün askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Lefkoşa’da bulunan Yiğitler Burcu bölgesinden Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne geçiş yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis; zanlının 28 Mayıs tarihinde Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan alınarak mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Zanlının suçunu kabul edip, itiraflarda bulunduğunu söyleyen polis; Türkiye’de adını bildiği ama soyadlarını bilmediği 2 kişiyle 600 bin TL karşılığında silahlı saldırı yapmak için anlaştığını söylediğini aktardı. Polis; zanlının kendisine yardım eden şahsı itiraf etmesi üzerine de Gökay İnönü’nün de tutuklandığını söyledi. Polis; Gökay İnönü’nün zanlıyı taksisiyle olay yerinden alıp, Girne’den Lefkoşa’ya götürüp, kaçak yolardan Güney Kıbrıs’a geçmesini sağladığını açıkladı. Polis; zanlı Bilici’nin kaldığı evde yapılan aramada şarjör ve 5 adet mermi bulunduğunu kaydederek, emarelerin incelemeye gönderileceğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler olduğunu, emare alınan silahın balistik incelemesinin sürdüğünü ve zanlının bir suç ortağı olabileceğini belirterek, 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

