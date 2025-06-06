Hünerler sergilendi

Kırıkkale Köy Kadın Kursu’nda bir yıl boyunca üretilen ürünlerin yer aldığı sergi önceki akşam açıldı.

Çeşitli tekniklerle kumaşlara işlenen el işlerinin yanı sıra sergide, incilerden çanta, kolye, çimentodan farklı tasarımlar, sulu boya çalışmaları, 40 yama yatak örtüsü gibi birçok eser yer aldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; serginin açılışını Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve eşi Mürvet Karavezirler, Kırıkkale Muhtarı Cemal Gürsel Osmanoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nden Günay Kocabaş ve kurs öğretmeni Şerife Gökşah gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Kırıkkale Köy Kadın Kursu’nun artık kendine ait bir binaya kavuşacağını müjdeleyerek, çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra binanın açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

