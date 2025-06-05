‘Trafik akışı rahatlayacak’

Gazimağusa Belediyesi, kent içi ulaşımın iyileştirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla Sanayi Bölgesi’nde yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışması başlattığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Gazimağusa Belediyesi ile Güney İnşaat arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Güney İnşaat Direktörü Sertaç Uzun imza koydu.

Proje; Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu çemberi ile sanayi girişi ve üst geçit arasında kalan güzergâhta hayata geçirilecek.

İmza töreninde konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, projenin önemine vurgu yaparak, mevcut yolun kapasitesinin artırılacağını, yapılacak kavşak düzenlemeleriyle trafik akışının daha güvenli ve akıcı hale geleceğini belirtti.

Gazimağusa’nın en yoğun kullanılan bölgelerinden biri olan sanayi bölgesindeki trafik sorunlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Uluçay, “Kentimizin altyapısını güçlendirmeye yönelik bu adım, bölgedeki vatandaşlarımız ve işletmeler için önemli bir kolaylık sağlayacak.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025, 09:48