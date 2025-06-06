Keyifli bir gün yaşandı

Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi Üyelerine yönelik gezi organizasyonları sürüyor. Etkinlik kapsamında Tatlısu bölgesine gidildi. İlk olarak Tatlısu Minia Kıbrıs Müzesi ziyaret edildi. Burada kahvelerini içen üyeler Kıbrıs’ın tarihi ve simge eserlerinin minyatür versiyonlarını görme fırsatı buldu. Üyeler daha sonra öğle yemeği için Tatlısu Belediyesi Zambak Tatil köyünde götürüldü. Birlikte vakit geçiren, açık havada kahve eşliğinde keyifli anlar yaşayan üyeler güzel bir gün yaşadı.

