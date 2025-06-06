22 kişi de tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik sürdürülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında beşinci dalga operasyonda gözaltına alınan beşi belediye başkanı olmak üzere toplam 22 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de yer aldı.

Tutuklama kararı sonrası İçişleri Bakanlığı, CHP'li Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Görevden uzaklaştırmalara ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Yeni başkanlar belediye meclisinden seçilecek

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclislerinin, belediye başkanı vekillerini seçmek üzere 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da toplanacağı bildirtildi.

