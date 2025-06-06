İngiltere’nin 2025 yılıyla ilgili savunma stratejisi yıllık raporunda, Rum Yönetimi’yle iş birliğinin önemine de değinildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti İngiltere İçin Esas Ortak” başlıklı haberinde İngiltere Savunma Bakanlığının çok sayfalı raporunda iki ülke arasındaki yakın iş birliği yanı sıra, İngiltere’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) çerçevesinde adadaki barış misyonuna da atıfta bulunduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’la ilgili ifadelerin raporun Avrupa-Atlantik ilişkileri başlığı altında yer aldığını kaydeden gazete, söz konusu raporda Güney Kıbrıs’ın İngiltere’nin savunma, güvenlik ve bölgesel istikrar konularında yakın iş birliği içinde olduğu temel bir bölgesel ortak olduğuna işaret edildiğini kaydetti.

İngiltere’nin BM’nin barışı koruma misyonuna bağlılığını teyit ettiği ve adadaki istikrarın korunmasındaki rolünün farkında olduğu da belirtildi.

Gazete raporda adadaki İngiliz üslerinin stratejik önemine değinildiğini de kaydetti.

Öte yandan savunma ve güvenlik başlığının ikili düzeydeki diyalogda da yer aldığını ve bu konuların Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında mayıs ayında gerçekleştirilen son görüşmenin gündeminde yer alan temel konularından olduğunu da anımsatan gazete, haberinin devamında bu görüşme çerçevesinde yapılan açıklamalara yer verdi.