13 bin ürüne el konuldu

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde toplam 13 bin 306 parça ürünün de müsadere edildiği belirtildi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre; Nisan-Mayıs 2025 döneminde yapılan denetimlerde toplam 124 iş yeri denetlendi, işletme izinsiz çalıştırılan bir güzellik merkezinin faaliyetleri durduruldu.

Açıklamada, Sağlık Şubesi’nin iki ayda 14 market, 46 restoran, bir kreş/okul kafeteryası, bir süt fabrikası, 21 gıda imalathanesi, bir balıkçı, 11 temizlik ve gıda depose, 14 berber, kuaför ve güzellik merkezi, 9 kasap, bir mezbaha, bir clup, bir spor salonu ve bir makinist, bir oyuncakçı, bir baz istasyonu satışı yapan işletmeyi denetlediği ve bazı işletmelere de uyarı cezası yazıldığı kaydedildi.

Açıklamada, denetimlerde tarihi geçmiş gıda ürünü, satışa uygun olmayan kozmetik ve harici kullanılan ürünler olmak üzere toplam 13 bin 306 parça ürünün de müsadere edildiği belirtildi.

