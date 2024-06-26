Bahçeye ekti

Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, İskele’de bir eve baskın yaptı. Yapılan baskında 10 gram ağırlığında kurutulmuş hintkeneviri yaprağı ve ekili halde 54 kök hintkeneviri ele geçirildi. Polis, operasyonda bir kişiyi tutukladı. Öte yandan Gazimağusa’da da uyuşturucu ele geçirildi ve bir kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 14.00 sıralarında, evinde yapılan aramada birer gram MDMA ile hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu madde yer alan öğütücü tespit edilen D.Y (E-22), tutuklandı.

İskele’de de saat 14.00 sıralarında CÖŞ Ekipleri tarafından evinde yapılan aramada 10 gram ağırlığında kurutulmuş hintkeneviri yaprağı ve evin bahçesinde ekili halde 54 kök hintkeneviri ile bitkilerin bakımında kullanılan malzemeler tespit edilen E.R.(E-23) tutuklandı.

