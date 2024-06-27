‘İnsani yardım merkeziyiz’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Güney Kıbrıs’ın, Gazze’deki savaşa yönelik olarak operasyonların merkezi” olduğu yönündeki açıklamasını yorumladığı belirtildi.

Alithia gazetesine göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın insani yardım ve sivillerin uzaklaştırılmasında, operasyonların merkezi olduğunu savundu.

Hristodulidis “Türk Dışişleri Bakanı’na, Kıbrıs’ın operasyonların merkezi, insani yardım operasyonlarının merkezi olduğunu, uluslararası toplumun desteğiyle insani yardım gönderdiğini söylemek istiyorum” ifadelerini kullanırken, Güney Kıbrıs’ın ayrıca sivil nüfusun bölgeden uzaklaştırılması konusunda da birçok kez olduğu gibi operasyonların merkezi olduğunu, bunun kısa bir süre önce de yapıldığını belirtti.

‘Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Rum Yönetimi’nin rolünün uluslararası düzeyde tanınması konusundaki zorluğunu anladıklarını’ söyleyen Hristodulidis, Fidan’ın bu tür açıklamalar içerisinde Güney Kıbrıs’ı çatışmalara müdahil etmek istediğini ileri sürdü.

Hristodulidis, "tüm bu konularla ilgili olarak Türkiye’de olup bitenleri herkesin çok iyi bildiği Türk Dışişleri Bakanı’ndan duyulmasının da biraz talihsizlik olduğunu" belirtti.

Hristodulidis, “müdahil olmayacağız. Biz, laflarla değil ama pratikte, sorunun değil çözümün parçasıyız” ifadesini de kullandı.

Bu tür bir diyaloğa girmeyeceklerini ifade eden Hristodulidis, her şeyi göz önünde bulundurduklarını, hiçbir şeyin de değerini düşürmediklerini, ancak Türk Dışişleri Bakanının “hikâyesine” hizmet etme hedefi olan kamuoyu önündeki tartışmaya girmelerinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı ise bir açıklama yaparak, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarını kınadı.

Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Kıbrıs’ta 50 yıldır, on binlerce askerini yasa dışı bulunduran Türkiye’nin Dışişleri Bakanının söylemlerinin provokatif olduğunu” ileri sürdü.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca Rum Yönetimi’nin bölgedeki güvenliğin korunmasını ortaya koyduğunu ve Türk tutumunu kınadığını belirtti.