Ölümün kıyısından döndüler

İskele - Gazimağusa anayolu üzerinde dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kazada, 4 metre derinliğindeki bankete düşen araç alev aldı. Sürücü Fırat Yapıcıoğlu ile yolcu Asena Menteş hurdaya dönen araçta sıkıştı.

Yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalan sürücü ve yolcuyu çevredeki 3 genç araçtan çıkardı. Büyük panik ve korkuya neden olan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan Menteş tedavi altına alındı. Alkol testi için nefes örneği vermeyen sürücü ise tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında, İskele - Gazimağusa ana yolunda, Fırat Yapıcıoğlu (E-27), yönetimindeki VD 939 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyredip, Lions Garden Çemberine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, gidiş istikametine göre yolun solundaki kaldırıma çarparak yoldan çıkıp 4 metre derinliğinde banket içerisine düştü. Kaza sonrası alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Asena Menteş Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından Asena Menteş, sağ kalça ve sol köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde tedavi altına alınırken ,Fırat Yapıcıoğlu yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Alkol testi yaptırmayı reddetti

Araç sürücüsü Fırat Yapıcıoğlu, alkol testi işçin yeterli nefes ve kan örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bravo gençler

Bu arada sürücü ve yolcuyu araç tamamen yanmadan çıkararak, hayatlarını kurtaran gençlerin isimlerinin Osman Yıldızçoban, Yusuf Mercan ve Abdullah Aktaş olduğu öğrenildi.