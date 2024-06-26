Rum Polisinin sorgusu üzerine Alman vatandaşı derhal KKTC'ye geri döndü

Rum Polis Genel Müdürlüğü'nün, KKTC’de yaşamını sürdüren bir Alman vatandaşı aleyhinde, kuzeydeki Rum mallarından istifade edilmesi ve satışıyla ilgili bir araştırma yürüttüğü belirtildi.