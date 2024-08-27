Bakım yapılmalı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın, tarihi Suriçi bölgesini çevreleyen tarihi surlar otlara teslim olmuş durumda. Surların bakımsız hali, gerek bölge sakinlerinin gerekse turistlerin tepkisini topluyor. Otların olası bir yangının büyümesinde de rol oynama tehlikesi olduğu belirtildi.

Diyalog muhabirine konuşan bölge sakinleri, surların yıllardır bakımsız olduğunu ve surlar üzerinde kuru otların birikerek büyük bir görüntü kirliliği oluşturduğunu ifade etti. Yıllardır yetkilileri hisarlara gereken önemi vermeye çağırdıklarını, ancak hiçbir adım atılmadığını belirten bölge sakinleri, Suriçi halkının sabrının taştığını ifade etti.

Turistler ise tarihi olan yapıların korunmasını gerektiğini ve Suriçi’ni çevreleyen surların halinin içler acısı olduğunu belirterek, “Bu surlar Avrupa’da olmuş olsa asla bu hale gelmesine izin verilmezdi” şeklinde konuştu.