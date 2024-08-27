Muhammed’in durumu kritik

Lefkoşa’da kullanımındaki araçla bisiklet sürücüsüne çarparak ağır yaralayan 57 yaşındaki Ahmet Şanverdi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Bisiklet sürücüsü Muhammed Ahsaan’ın hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 25 Ağustos 2024 tarihinde saat 21.45 sıralarında Lefkoşa’da Çangar Çemberinde meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, Şht. Mustafa A. Ruso Caddesi boyunca YM 274 plakalı çift kabinli aracıyla soldan birinci şerit içerisinde seyreden zanlının, Haydar Aliyev Caddesi ile Özker Özgür Caddesi yol kavşağında bulunan Çangar Çemberine geldiğinde dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yaptığını belirtti.

Polis, sürücünün o esnada çemberi dolaşmakta olan Muhammed Ahsaan yönetimindeki bisikletin önünü tıkayarak, çarpıştıklarını söyledi. Polis memuru, kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk yardım tedavisinden sonra beyinde kanama teşhisi ile yoğun servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis memuru, YM 274 plakalı araç sürücüsü zanlının suçüstü tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının 37 yıldır KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu, TC vatandaşı olduğunu söyledi.

Polis memuru, yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, kazanın meydana geldiği yolun çevresindeki kameraların inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

