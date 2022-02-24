Turizm zarar görecek

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim Güney Kıbrıs’ta ciddi önlemleri gündeme getirdi. Rum basını polisin, Rusya-Ukrayna gerilimi dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta bulunan ABD ve Rusya büyükelçilikleri ile diğer büyükelçiliklerin çevresinde önlemler almaya başladığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Rus-Ukrayna Baş Ağrısı… Kıbrıs, Yunanistan Aynı Zamanda Türkiye (!) Donetsk ile Luhansk’taki Olaylar Konusunda Uluslar Hukuka Öncelik Veriyor” başlıklı manşet haberinde gelişmelere geniş yer verdi.

Haberde, Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan patlamaların “Lefkoşa” ve Atina’da duyulmadığını, ancak Donetsk ile Luhansk’ta yaşanan olayların yan etkilerinin itici dalgalarının “Kıbrıs”, Yunanistan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu geniş bölgeyi etkileyeceği kaydedildi.

Bu üç ülkenin Rusya’yla politik, ekonomik, hatta savunma alanında sahip olduğu ilişkilerin, kriz dolayısıyla bir etkiye sahip olacaklarının düşünüldüğünü kaydeden gazete, Rum kesimi ile Atina’nın ortak kaygısının, bu krizden ortaya çıkacak ekonomik sonuçlar olduğunu ifade etti.

Gazete, bu ülkelerin kendi aralarında sahip oldukları doğrudan ilişkiler yüzünden ortaya çıkacak (örneğin turizm) problemlerin ötesinde, enerji alanında ortaya çıkacak artışlar sebebiyle meydana gelecek hususların da önemli olduğuna dikkat çekti.

Siyasi aşamada ise, hem Güney Kıbrıs, hem de Yunanistan’ın, Rusya’yı rahatsız edebilecek sert bir söylemden kaçınarak, olaylara olabildiğince ılımlı yaklaşmaya çalıştıklarını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü ilkesi konusu üzerinde durduklarını, buna paralel olarak Avrupa aşamasında alınan ortak kararlara öncelik verdiklerini belirtti.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın tezlerinin, AB düzeyinde alınan kararlarla da belirlendiğini yazan gazete, Atina’nın, buna ek olarak, kendi adımlarını NATO’nun adımlarıyla da koordine etmesi gerektiğini de ekledi.

Kasulidis’in açıklaması

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini vurguladığını anımsattı. Rum Dışişleri Bakanlığı’nın “Ukrayna’nın Donetsk ile Luhansk isimli ayrılıkçı bölgelerinin tek taraflı bağımsızlık ilanının tanınmasıyla” ilgili açıklamasında ise kısaca şu görüşü ortaya koyduğu aktarıldı:

“Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da yaşanan gelişmelerin ışığı altında, Ukrayna’nın, uluslararası tanınmış sınırları içerisinde, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yineliyor. Ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal eden herhangi bir eylem temel uluslararası hukuk ilkelerine aykırıdır ve krizin çözümü için tek yolu teşkil eden Minsk Anlaşmalarını da ihlal ediyor. Biz her türlü ayrılık, tanınma, ayrılığı destekleme ve her türlü ilhakın karşısındayız.”