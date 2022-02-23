Ocak’tan bu yana 34 kişi yakalandı

Sahte pasaportla Avrupa’ya gitmek isteyenler Rum polisini zorluyor

Ocak’tan bu yana 34 kişi yakalandı

  Güney Kıbrıs’ta siyasi sığınmacı olan ancak Avrupa ülkelerine gitmek için sahte seyahat belgesini kullanmak isterken yakalananların sayısında son dönemde artış gözlemlendi.

   Filelefheros gazetesi, yılın başından 20 Şubat tarihine kadarki sürede Larnaka ve Baf Havaalanlarından Avrupa ülkelerine sahte seyahat belgeleriyle gitmek isterken yakalanan üçüncü ülke vatandaşlarının sayısının 34 olduğunu, son dönemde gözlemlenen bu artışın Rum makamlarda endişe yarattığını belirtti.
   Haberde, bu vakalara dün bir yenisinin eklendiği, 53 ve 20 yaşında Kongo vatandaşı iki kişinin, kendilerine ait olmayan seyahat belgeleriyle Fransa’ya gitmeye çalışırken havaalanında tespit edilerek tutuklandıkları yer aldı. 

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