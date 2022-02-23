Anne ve kızı yaralandı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 43 yaşındaki sürücü Pembe Ertuğ ile 14 yaşındaki kızı Ayten Ertuğ yaralandı. Pembe Ertuğ’un direksiyon hakimiyetini kaybederek, 3 takla attıktan sonra ters durduğu belirtildi. Kaza sonucu anne ile kızı hastaneye kaldırılırken, Pembe Ertuğ’un belinin kırıldığı bilgisi elde edildi.

Yoldan çıktı, takla attı

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün 16.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki ZPS 389 plakalı kiralık araçla Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine seyreden Pembe Ertuğ, Tantura kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve 3 takla atarak refüj üzerinde, ters şekilde durdu.

Kaza sonucu Pembe Ertuğ ile 14 yaşındaki Ayten Ertuğ ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Pembe Ertuğ’un belinin kırıldığı, kızıyla birlikte gözetim altında alındığı belirtildi. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.