Tarihi surlar ‘direnemiyor’

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bahçe kısmının bulunduğu tarihi Cephane Burcu’nu çevresini kaplayan Venedik Surları’nın bir bölümü çöktü. Surların dün gece büyük bir gürültüyle çöktüğü öğrenildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) surların çevresini güvenlik çemberine alırken, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi hasarın olduğu yerde inceleme yaptı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, surların restorasyonu için ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çökmeye yoğun yağışlar ve buna bağlı olarak topraktaki nem oranının artmasının yol açtığı bildirildi.

İhaleye çıkılacak

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi teknik ekiplerince yerinde inceleme yapıldığı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen açıklamada, Surların restorasyonu için projelendirme yapılacağı ardından da ihaleye çıkılacağı; söz konusu alandaki toprağın da kuruması ile restorasyon çalışmalarının başlatılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Surlar tehlike altında

Cumhurbaşkanlığı, çökmenin yağışların fazla olmasıyla bağlantılığı olduğunu ancak genelde surların büyük tehlike altında bulunduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı, acil önlem alınması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Uzmanlarımızın çökme olayının hemen akabinde yerinde yaptıkları ilk tespitlere göre, içerisinde bulunduğumuz yılın çok yağışlı geçmesi sebebiyle artan nem miktarı surlara zarar vermiş ve maalesef bu yıkılma meydana gelmiştir” denildi.

Açıklamada, yıkılan yerin tehlike arz etmesi ve yoğun ziyaret edilen Kuğulu Park’la bağlantılı olması nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesi’yle temas kurularak ihtiyaç duyulan güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu üzücü olay ayrıca, tarihi surlar üzerinde bulunan binalar, ağaçlar ve bitkiler gibi surlara zarar veren unsurların değerlendirilip, bu durumun yeniden tekrarlanmaması için önlemler alınması gündeme gelmiştir” denildi.

Ciddi önlemler alınmalı

Lefkoşa surlarının taşları arasında çıkan ağaç ve bitkilerin, rüzgarla gelen tohumların taşlar arasına girmesiyle çıktığını ve söz konusu ağaç ve bitkilerin büyümesiyle surların geleceğinin tehlike altına girdiği belirtilen açıklamada, surlardaki çatlaklar arasında yetişen bitkilerin kökleri büyürken, köklerin yarattığı basınç ile salgıladığı sıvılar, çatlakları her geçen gün daha da genişlettiği, surların üzerindeki binaların da ağırlığı da dikkate alındığında “surların büyük tehlike altında” olduğu ve bu nedenle “ciddi önlemlerin” alınmasının kaçınılmaz olduğu ifade edildi.