Savaşa doğru

Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'silahlı kuvvetleri sınır ötesinde kullanmak' için parlamentonun onayını aldı. Putin'in parlamentonun üst meclisine gönderdiği mektup ile doğu Ukrayna'daki isyancı bölgelere bir Rus askeri konuşlandırmasını resmileştirmek için adım attığı belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sınır ötesi askeri izin ile ilgili yaptığı açıklamada, “Donbas bölgesindeki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” derken, "Bölgede yaşayanların iradesini tanımamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Putin, "Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit" derken, "Ukrayna nükleer yetkinliğini kısa sürede artırabilir" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna'nın NATO'ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım'ın ilhakını tanımasını istedi. TASS haber ajansına göre, Rusya Devlet Başaknı Vladimir Putin, "Rusya, eski Sovyet cumhuriyetlerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna hariç" açıklamasında bulundu.

Bununla birlikte, Rusya Federasyonu Federal Meclisi ayrılıkçı Luhantsk ve Donetsk ile yapılacak dostluk anlaşmalarını onayladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, çok yakın bir zamanda Ukrayna’daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini duyurdu. Bununla birlikte, RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova'nın henüz doğu Ukrayna'da askeri üsler kurmasının gündemde olmadığını, ancak iki anlaşma taslağının bunu yapmasına izin vereceğini söyledi. Rudenko, ayrıca "Rusya, gerekirse harekete geçmeye hazır" dedi.