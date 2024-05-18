Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde evinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle düzenlenen operasyonla yakalanan Nijerya uyruklu Mohammed Fofanah dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Fofanah’ın, 13 Mayıs’ta bir şahıstan 200 sterline 35 gram uyuşturucu aldığı, 14 Mayıs’ta 7 gramını satarak, 500 dolar aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 13-14 Mayıs 2024 tarihleri arasında zanlı Mohammed Fofanah’ın ikametgahında uyuşturucu olduğuna ve satışını yaptığına dair bilgi aldıklarını belirtti.

Polis, 14 Mayıs’ta zanlının Hamitköy’deki ikametgahına gidildiğini, kapının çalındığını ancak açılmayınca makul kuvvet kullanarak, içeri girdiklerini söyledi.

Polis, zanlının birinci kattan balkondan atlayıp, kaçtığını ve evde yaptıkları aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 500 ABD dolarının bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis memuru, kaçan zanlının kısa süre sonra Hamitköy’deki bir apartmanın çatı katında tespit edildiğini ve şortunun cebinde yaklaşık bir gram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Zanlının uyuşturucuyu aranan bir şahıstan 13 Mayıs’ta 35 gram olarak 200 sterline aldığını ve 7 gramını iki kişiye 500 dolara sattığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, emarelerin analiz ve parmak izi incelemesine gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 24 Kasım 2022 yılından beri ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonuçları ve aranan 3 kişi olduğunu belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme talebi kabul etti.