Balkondan girdi, kız arkadaşının burnunu kırdı

Suna ERDEN

Girne’de yaşanan olayda içeri alınmadığı için kız arkadaşının evine balkondan tırmanarak giren Ferit Kara olay çıkardı.

Zanlı Kara, kavga ettiği kız arkadaşını darp etti, yüzüne yumruk atıp burnunu kırdı.

Şikâyet üzerine gözaltına alınan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarılırken, geçmişte darp suçlarından sabıkası olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Ferit Kara’nın 9 Ağustos 2020 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, kavgalı olduğu kız arkadaşı Ş.K.’nin evine balkondan tırmanıp içeri girdiğini söyledi.

Polis, içeri giren zanlının Ş.K.’yi ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu ifade etti.

Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, Ş.K.’nin ise Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürülerek darp raporu alındığını kaydeden polis, şikâyetin devam ettiğini belirtti. Polis, zanlının geçmişte darp suçundan sabıkası olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.



Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020, 10:33