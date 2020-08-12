Sorunları dinledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede çeşitli alanlarda faaliyette bulunan üretici birliklerinin başkan ve temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, üretici birliklerinin temsilcileri, her geçen gün koşulları ağırlaşan üretim alanında yaşadıkları sorunlarını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktararak, çözüm önerilerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise, KKTC’de gelecekleri kurtarmanın yolunun üretimden geçtiğini belirterek, bu konuda üretici örgütleri ile her zaman iletişim ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini ifade etti.

Lurucina Kapı İnisiyatifi’ni kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros başkanlığındaki “Lurucina Kapı İnisiyatifi” üyelerini de kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 12.30’da gerçekleşen kabulde, inisiyatif temsilcileri, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Akıncılar ile Limbia arasında açılmasını talep ettikleri geçiş kapısıyla ilgili görüşlerini aktararak fikir alışverişinde bulundu.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal da hazır bulundu.