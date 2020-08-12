Eylem gündemde

Sanayi Odası (KTSO), Başbakan Ersin Tatar’ın kendi ağzından açıkladığı 22 Haziran’daki destek paketinin aynen uygulamasını talep etti ve gereğinin yapılmaması durumunda sivil itaatsizlik dahil her türlü eylemin gündeme geleceğini belirtti.

Oda, Covid-19 pandemisinin yaratmış olduğu ekonomik krizden kaynaklı, sanayi işletmelerinin gelirlerinde büyük oranda düşüşler yaşandığını, giderlerini karşılama noktasında büyük sıkıntılar ortaya çıktığını belirtti.

22 Haziran’da açıklanan, İkinci Toplumsal Dayanışma Paketi ile reel sektöre yönelik önlemler altında, “2020 Ocak ayına kadar çalışanların prime esas kazanç toplamının %75’inin devlet tarafından karşılanacak” ibarelerinin yer almasının, sanayi işletmelerinde personel giderlerinin düşürülmesinin yanı sıra sektörlerde istihdamın korunması ve işletmelerin devamı açısından hayati bir önem taşımakta olduğu kaydedildi.

İkinci Paketteki Sosyal Sigorta Desteğinin birbirleriyle uyuşmadığı savunulan açıklamada, “Sanayi Odası olarak Başbakan’ın açıklamış olduğu destekle Bakanlar Kurulu’nun açıklamış olduğu karar arasında bu kadar büyük bir fark olmasını anlamakta güçlük çekmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, işletmelerin, ekonominin daraldığı bu aylarda maliyetlerini düşürecek, biraz nefes almalarını sağlayacak ve işten çıkarmaları engelleyecek ümidiyle dört gözle bekledikleri, paketteki en önemli destek kalemiyle % 75’lik destek beklenirken, uygulamada %30’a denk gelecek bir destek sağlandığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020, 10:14